Супергерои Marvel. Официальная коллекция №26. Капитан Марвел

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Супергерои Marvel. Официальная коллекция №26. Капитан Марвел комикс
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  • Категория: Комиксы
  • Артикул: Comics-4859
  • Вес: 700 гр.
  • Источник: Captain Marvel
  • Издатель: Hachette
  • Количество страниц: 192
  • Год выпуска: 2019
  • Обложка: Твердый переплет
  • Серия: Marvel
810 ₽

Описание

Воин Крии, нашедший свой истинный дом на Земле, Капитан Марвел был верным защитником своего нового народа и одним из величайших Мстителей. Узрите удивительное перерождение самого известного космического героя Marvel в сюжете, в котором Мар-Велл был перепридуман одними из лучших авторов Marvel Роем Томасом и Джилом Кейном. Заключенного в Негативной Зоне Капитана Марвела освобождает из этого необитаемого измерения юный Мститель, Рик Джонс. У героя не остаётся выбора, и он вынужден оставить своего юного союзника посреди пустоты, чтобы вернуться на Землю и спасти мир! Герои рождаются, а их противники возвращаются в очередном яркой истории от Marvel, созданной такими разными, но в равной степени талантливыми авторами! В сборник вошли комиксы «КАПИТАН МАРВЕЛ» #17-23 и «ПРОЖЕКТОР MARVEL — КАПИТАН МАРВЕЛ» #1-2.

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