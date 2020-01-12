Супергерои Marvel. Официальная коллекция №26. Капитан Марвел

Воин Крии, нашедший свой истинный дом на Земле, Капитан Марвел был верным защитником своего нового народа и одним из величайших Мстителей. Узрите удивительное перерождение самого известного космического героя Marvel в сюжете, в котором Мар-Велл был перепридуман одними из лучших авторов Marvel Роем Томасом и Джилом Кейном. Заключенного в Негативной Зоне Капитана Марвела освобождает из этого необитаемого измерения юный Мститель, Рик Джонс. У героя не остаётся выбора, и он вынужден оставить своего юного союзника посреди пустоты, чтобы вернуться на Землю и спасти мир! Герои рождаются, а их противники возвращаются в очередном яркой истории от Marvel, созданной такими разными, но в равной степени талантливыми авторами! В сборник вошли комиксы «КАПИТАН МАРВЕЛ» #17-23 и «ПРОЖЕКТОР MARVEL — КАПИТАН МАРВЕЛ» #1-2.