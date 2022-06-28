Академия Стрэнджа. Первый семестр

Гарри Поттер отчислен за прогулы! Хогвартс распущен и забыт! Освободившуюся нишу в магическом образовании заполнит доктор оккультных наук и Верховный Маг Земли – Стивен Стрэндж.

Любимый в народе чудотворец открывает свою собственную академию волшебства в лучших традициях Джоан Роулинг и Чарльза Ксавьера.

Однако даже столь могущественному кудеснику как Стрэндж неведомо, что будет, если посадить за одну парту молодых мутантов, асов, демонов, ледяных гигантов и неконтролирующих свою силу юных колдунов.