Академия Стрэнджа. Первый семестр

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Академия Стрэнджа. Первый семестр комикс
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  • Категория: Комиксы
  • Артикул: Comics-9135
  • Вес: 300 гр.
  • Источник: Doctor Strange
  • Издатель: Alpaca
  • Количество страниц: 288
  • Год выпуска: 2022
  • Жанр: Супергерои
  • Обложка: Мягкий переплет
  • Серия: Marvel
  • Автор: Скотти Янг, Умберто Рамос и Эдгар Дельгадо
  • ISBN: 978-5-6048002-7-0
990 ₽

Описание

Гарри Поттер отчислен за прогулы! Хогвартс распущен и забыт! Освободившуюся нишу в магическом образовании заполнит доктор оккультных наук и Верховный Маг Земли – Стивен Стрэндж. 

Любимый в народе чудотворец открывает свою собственную академию волшебства в лучших традициях Джоан Роулинг и Чарльза Ксавьера. 
Однако даже столь могущественному кудеснику как Стрэндж неведомо, что будет, если посадить за одну парту молодых мутантов, асов, демонов, ледяных гигантов и неконтролирующих свою силу юных колдунов.

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