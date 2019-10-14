Псы Galaxy Gang. Добро пожаловать на Хунд

Давным-давно в далекой-далекой галактике жил-был пёс. Целая собачья планета Хунд, если точнее, цветущая и пахнущая. И пока одни псы бороздили просторы галактики, исследуя неизведанные миры, некоторые их коллеги чинили непотребства и наводили хаос во вселенной, угождая своим низменным инстинктам. Фидель - самый прославленный повеса, стопроцентный пьяница и наркоман, готовый на всё ради денег, славы и новой партии веществ. Именно ему предстоит встретиться со зловещим Людвигом, одержимым мегаломаньяком, мечтающим завладеть силой древних богов и уничтожить мир. И не факт, что Фидель и его команда будут готовы отказаться от распутств и измениться во благо всего собачества. "Псы. Galaxy Gang" - масштабная космическая сага от российских авторов, в лучших традициях "Автостопом по галактике" и "Звездных войн", помноженная на бескомпромиссность "Криминального чтива". Такой коктейль придется по вкусу всем любителям провокационных историй!

В сборник вошли первые два выпуска «Псов», выходившие ранее в формате синглов, дополнительная история «Доспех» из 3-го выпуска, а также мини-история Жени Киямова «Мгновение», плюс целая уйма дополнительных материалов.