Американский вампир. Книга 2

Сороковые годы, наш мир охвачен войной. Имперская Япония и фашистская Германия проливают реки крови. Однако все это покажется пустяком по сравнению с тем ужасом, который страны Оси выпустят в мир, если завладеют самым страшным оружием — вампирами!

На островке неподалеку от Японии новая свирепая разновидность кровопийц готова атаковать человечество. А в восточноевропейском замке высшая вампирская раса задумывает создать собственный рейх. Вампиры и охотники на вампиров попадают под перекрестный огонь, и Скиннер Свит — на передовой этой мясорубки. Вместе с подпольной армией своих злейших врагов он должен разрушить союз Оси и упырей. Ибо в тени свастики и пламени восходящего солнца может сгореть даже американский вампир.

Нью-Мексико, 1871 год. До того как стать самым опасным преступником Дикого Запада и первым американским вампиром, Скиннер Свит был солдатом армии США. И уже тогда он не ведал жалости. Сражаясь с индейцами Скиннер использует все доступные средствам, но его враг готовится выпустить древний ужас, и это навсегда изменит ход истории как для вампиров, так и для людей.

Глендейл, Калифорния, 1954 год. Трэвис Кидд выглядит обычным трудным подростком. Однако его бунт не бессмыслен. Цель – перебить всех вампиров в Америке и добраться до того, кто уничтожил его семью. Трэвис быстро становится для вампиров врагом номер один. И на борьбу с ним выходит старая гвардия вампирского племени…

В этот раз к звездным создателям «Американского вампира», Скотту Снайдеру и Рафаэлю Альбукерке, присоединились прославленные художники Жорди Бернет, Роджер Крус и Риккардо Буркьелли!

Настоящее издание включает: «Американский вампир» # 12-27 и «Американский вампир: Естественный отбор» #1-5. В книгу вошли третий и четвертый тома оригинального издания.