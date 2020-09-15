В стране, вступившей в борьбу с пандемией, несмотря на риск пасть жертвой заразы и вопреки режиму необъявленного карантина, по пустынным улицам города бродит тот, кто решил лицом к лицу сразиться со злосчастным вирусом. Он – тот, кто не пренебрегает мерами социального дистанцирования. Он – тот, кто носит маску не только потому, что герой, но и в целях безопасности. Он – зерно гречки, что застряло меж зубов безжалостного Ковида. Он – наша главная надежда на победу в схватке с мировой угрозой. ОН – ДОКТОР САНИТАЙЗЕР!