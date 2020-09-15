Доктор Санитайзер

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Доктор Санитайзер комикс
30%
  • Категория: Комиксы
  • Артикул: Comics-5931
  • Вес: 300 гр.
  • Издатель: Эксмо
  • Количество страниц: 168
  • Год выпуска: 2020
  • Обложка: Твердый переплет
  • Автор: Денис Оптимистер
  • ISBN: 978-5-04-115443-1
575 ₽

Описание

В стране, вступившей в борьбу с пандемией, несмотря на риск пасть жертвой заразы и вопреки режиму необъявленного карантина, по пустынным улицам города бродит тот, кто решил лицом к лицу сразиться со злосчастным вирусом. Он – тот, кто не пренебрегает мерами социального дистанцирования. Он – тот, кто носит маску не только потому, что герой, но и в целях безопасности. Он – зерно гречки, что застряло меж зубов безжалостного Ковида. Он – наша главная надежда на победу в схватке с мировой угрозой. ОН – ДОКТОР САНИТАЙЗЕР!

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