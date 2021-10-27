Эмма Г. Уайлдфорд, малоизвестная поэтесса, влюблена в Роальда с подросткового возраста. Однако он пропал без вести во время экспедиции в дальние уголки северной Финляндии — как раз накануне их свадьбы. Эмма, будучи современной женщиной 1920-х годов, решает отправиться на поиски сама, но будет ли она готова к тому, что обнаружит — от жестокой красоты Лапландии до правды об исчезновении Роальда?..

Захватывающее приключение смелой и мечтательной Эммы Г. Уайлдфорд — настоящий гимн о женской силе духа и вере в любовь.