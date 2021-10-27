Эмма Г. Уайлдфорд

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Эмма Г. Уайлдфорд комикс
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  • Категория: Комиксы
  • Артикул: Comics-7980
  • Вес: 505 гр.
  • Издатель: Манн, Иванов и Фербер
  • Количество страниц: 112
  • Год выпуска: 2021
  • Обложка: Твердый переплет
  • Автор: Эдит Граттери и Бенуа Друзи
  • ISBN: 978-5-00169-742-8
800 ₽

Описание

Эмма Г. Уайлдфорд, малоизвестная поэтесса, влюблена в Роальда с подросткового возраста. Однако он пропал без вести во время экспедиции в дальние уголки северной Финляндии — как раз накануне их свадьбы. Эмма, будучи современной женщиной 1920-х годов, решает отправиться на поиски сама, но будет ли она готова к тому, что обнаружит — от жестокой красоты Лапландии до правды об исчезновении Роальда?..

Захватывающее приключение смелой и мечтательной Эммы Г. Уайлдфорд — настоящий гимн о женской силе духа и вере в любовь.

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