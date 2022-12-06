В далёких альтернативных мирах происходят необычные и красочные истории: человек добивается любви Луны, нерадивая ведьма ворует золотых ежей, а смешные детишки сражаются за чашку чая. К сожалению, рассмотреть их можно лишь с помощью специального прибора… который нам как раз доставили из 9972 года! Мы встроили его в наш новый сборник, чтобы и вы смогли погрузиться в иные реальности, а может даже и реальность за пределами всех реальностей... «Диссонанс» — это новая антология из 13 авторских комиксов от Parallel Comics!



В проекте, который на этот раз курировал Андрей Лукин, приняло участие две дюжины известных и перспективных отечественных авторов, среди которых Влад Легостаев, Артём Траханов, Урюрюк, Алексей Гончаров, Артём Топилин и Джамиля Зульпикарова, тогда как обложку сборника нарисовал Дима HlCll!