Диссонанс

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Диссонанс комикс
49%
  • Категория: Комиксы
  • Артикул: Comics-10169
  • Вес: 400 гр.
  • Издатель: Parallel Comics
  • Размер: 15 x 21 см.
  • Количество страниц: 224
  • Год выпуска: 2017
  • Жанр: Приключения, Научная фантастика и Фэнтези
  • Обложка: Твердый переплет
  • Автор: Алексей Гончаров, Влад Легостаев, Артём Траханов, Артём Топилин, Джамиля Зульпикарова, Дима HlCll и Урюрюк
  • ISBN: 978-5-906988-78-2
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660 ₽
480 ₽
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Описание

В далёких альтернативных мирах происходят необычные и красочные истории: человек добивается любви Луны, нерадивая ведьма ворует золотых ежей, а смешные детишки сражаются за чашку чая. К сожалению, рассмотреть их можно лишь с помощью специального прибора… который нам как раз доставили из 9972 года! Мы встроили его в наш новый сборник, чтобы и вы смогли погрузиться в иные реальности, а может даже и реальность за пределами всех реальностей... «Диссонанс» — это новая антология из 13 авторских комиксов от Parallel Comics!

В проекте, который на этот раз курировал Андрей Лукин, приняло участие две дюжины известных и перспективных отечественных авторов, среди которых Влад Легостаев, Артём Траханов, Урюрюк, Алексей Гончаров, Артём Топилин и Джамиля Зульпикарова, тогда как обложку сборника нарисовал Дима HlCll!

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