Имя пользователя "Перезагрузка"

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750 ₽
650 ₽
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Описание

Эви не о чем беспокоиться, пока она живёт в доме своей тёти. Но девушка чувствует себя одинокой и мечтает вернуться в виртуальную вселенную, созданную её отцом. Чтобы попасть туда ещё раз, нужно разобраться с приложением к программе, которое позволяет перемещаться из одного мира в другой. Когда её сверстник Лайонел, безнадёжно влюблённый в неё, предлагает свою помощь в починке приложения, Эви без колебаний соглашается. Она ещё не знает, какие открытия ждут её по ту сторону компьютера. Удастся ли девушке обрести покой и счастье в другом мире?

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