Новый Центурион: Лазурь. Глава 1

В Санкт-Петербурге происходит теракт. Парень в ритуальных татуировках под действием нового синтетического наркотика «Лазурь» устраивает стрельбу на «первом звонке» в школе. В это время на месте преступления оказывается, Владимир Литвинов, сотрудник полиции. Он убивает террориста, но не успевает спасти дочь. Кадры смерти террориста попадают в интернет, и Владимир Литвинов становится интернет-звездой.



Общество раскалывается на два лагеря: кто-то поддерживает действия полицейского, а кто-то называет это беспределом и превышением полномочий. Владимир, не дожидаясь окончания официального расследования, начинает вендетту.