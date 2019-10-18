Новый Центурион: Лазурь. Глава 1

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Новый Центурион: Лазурь. Глава 1 комикс
30%
300 ₽

Описание

В Санкт-Петербурге происходит теракт. Парень в ритуальных татуировках под действием нового синтетического наркотика «Лазурь» устраивает стрельбу на «первом звонке» в школе. В это время на месте преступления оказывается, Владимир Литвинов, сотрудник полиции. Он убивает террориста, но не успевает спасти дочь. Кадры смерти террориста попадают в интернет, и Владимир Литвинов становится интернет-звездой.

Общество раскалывается на два лагеря: кто-то поддерживает действия полицейского, а кто-то называет это беспределом и превышением полномочий. Владимир, не дожидаясь окончания официального расследования, начинает вендетту.

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