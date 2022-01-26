Мороженщик. Том 2. Диковинное неаполитанское

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Мороженщик. Том 2. Диковинное неаполитанское комикс
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  • Категория: Комиксы
  • Артикул: Comics-8383
  • Вес: 330 гр.
  • Издатель: Комильфо
  • Размер: 16,5 x 24,5 см.
  • Количество страниц: 128
  • Год выпуска: 2021
  • Обложка: Мягкая обложка
  • Автор: У. Максвелл Принс, Мартин Мораццо и Крис О'Хэллоран
  • ISBN: 978-5-04-122564-3
480 ₽

Описание

«Мороженщик» — обласканная критиками серия комиксов, состоящая из отдельных не самых сладких историй, — предлагает вашему вниманию четыре новые байки о горестях и чудесах.
Послушайте балладу о падении; погрузитесь в раздумья о трёх разных вкусах; отправьтесь на поиски приключений с маленькой девочкой и её мёртвой подругой; попробуйте ассорти из экстренных ситуаций в тихом пригороде.
Во второй том вошли выпуски #5-8, и это настоящий щербет из человеческих страданий, который для вас приготовили номинированный на премию Айснера сценарист У. Максвелл Принс («Неделя в библиотеке», «Электросовершенство»), художник Мартин Мораццо («Она умеет летать», «Электросовершенство») и колорист Крис О’Хэллоран («Локджо», «Каратель»).

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