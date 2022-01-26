Мороженщик. Том 2. Диковинное неаполитанское

«Мороженщик» — обласканная критиками серия комиксов, состоящая из отдельных не самых сладких историй, — предлагает вашему вниманию четыре новые байки о горестях и чудесах.

Послушайте балладу о падении; погрузитесь в раздумья о трёх разных вкусах; отправьтесь на поиски приключений с маленькой девочкой и её мёртвой подругой; попробуйте ассорти из экстренных ситуаций в тихом пригороде.

Во второй том вошли выпуски #5-8, и это настоящий щербет из человеческих страданий, который для вас приготовили номинированный на премию Айснера сценарист У. Максвелл Принс («Неделя в библиотеке», «Электросовершенство»), художник Мартин Мораццо («Она умеет летать», «Электросовершенство») и колорист Крис О’Хэллоран («Локджо», «Каратель»).