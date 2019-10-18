Предвестник. Отступники. Том 2.

Разбитому и сломленному после побега из Фонда Предвестника, подростку телекинетику Питеру Станчеку осталось только одно — бежать. Но он не будет бежать в одиночку. Пересекая Америку в компании двух людей, которым он может доверять, Питер будет вынужден активировать новую команду суперусиленных новобранцев до того, как Тойо Харада и его ударные войска доберутся до них. Питер Станчек. Зефир. Крис. Фламинго. Торк. Вы никогда ещё не встречали такую команду суперсильных подростков как Отступники. И вместе они разнесут мировую империю Тойо Харады по кирпичику.



В сборник вошли выпуски HARBINGER #6-10 от самого популярного по версии New York Times автора Джошуа Дайсарта (Неизвестный Солдат, Б.Р.П.Д.) и звёздной команды талантливых художников комиксистов. Приготовьтесь ко второму ошеломляющему тому серии, который Ain’t It Cool News называют «просто изумительный».