Деревянный мальчик. Девочка с синими волосами. Злой кукловод. Мудрая черепаха. Коварные кот и лиса. Вы наверняка читали «Золотой Ключик». Вы никогда не видели такой «Золотой Ключ».



Адаптация литературной классики в графическую форму - настоящий вызов для автора, ведь он вынужден балансировать между двух сложных и зачастую конфликтующих нарративных практик. Московская художница Екатерина Волжина мастерски с этим справляется. Она сохраняет сюжет "Золотого Ключика", но переносит действие в реалии России, будто застывшей в неопределенном времени между прошлым и настоящим. Во многом происходит это благодаря уникальному стилю Волжиной, отсылающему к классической советской книжной иллюстрации. Её «Золотой Ключ» выполнен без единого слова, и в то же время он - полное уважения и любви посвящение знаменитой сказке Алексея Толстого.