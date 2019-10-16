Золотой Ключ

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Золотой Ключ комикс
30%
510 ₽

Описание

Деревянный мальчик. Девочка с синими волосами. Злой кукловод. Мудрая черепаха. Коварные кот и лиса. Вы наверняка читали «Золотой Ключик». Вы никогда не видели такой «Золотой Ключ».

Адаптация литературной классики в графическую форму - настоящий вызов для автора, ведь он вынужден балансировать между двух сложных и зачастую конфликтующих нарративных практик. Московская художница Екатерина Волжина мастерски с этим справляется. Она сохраняет сюжет "Золотого Ключика", но переносит действие в реалии России, будто застывшей в неопределенном времени между прошлым и настоящим. Во многом происходит это благодаря уникальному стилю Волжиной, отсылающему к классической советской книжной иллюстрации. Её «Золотой Ключ» выполнен без единого слова, и в то же время он - полное уважения и любви посвящение знаменитой сказке Алексея Толстого.

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