Y. Последний мужчина. Том 1

В 2002 году мир навсегда изменился. Повсюду на Земле все мужчины и мальчики, все млекопитающие с Y-хромосомой разом упали и умерли. Из-за гибели более чем половины человечества шестеренки общества застопорились. Теперь перед женщинами стоит задача: собрать мир по частям и уберечь цивилизацию от полного коллапса. «Гендерцид», впрочем, оказался не вполне тотальным. Молодой человек Йорик Браун и его ручной капуцин Амперсанд остались живы.

Так начинается удивительное путешествие: два последних носителя Y-хромосомы пытаются раскрыть тайну эпидемии, уничтожившей других мужчин, и сохранить будущее человечества. Но как одному человеку спасти целый вид, если его сердце принадлежит единственной женщине — а та на другой стороне земного шара?