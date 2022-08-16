Y. Последний мужчина. Том 1

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Y. Последний мужчина. Том 1 комикс
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  • Absolute Y: The Last Man Vol. 1
  • Категория: Комиксы
  • Артикул: Comics-8881
  • Вес: 1200 гр.
  • Источник: Y
  • Издатель: Азбука-Аттикус
  • Размер: 17 х 26 см.
  • Количество страниц: 528
  • Год выпуска: 2022
  • Обложка: Твердый переплет
  • Автор: Брайан К. Вон, Пиа Гуэрра, Хосе Марсан-мл и Пол Чедвик
  • ISBN: 978-5-389-20738-7
Y. Последний мужчина
Том 1
Том 2
Том 3
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2 895 ₽
1 730 ₽
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Описание

В 2002 году мир навсегда изменился. Повсюду на Земле все мужчины и мальчики, все млекопитающие с Y-хромосомой разом упали и умерли. Из-за гибели более чем половины человечества шестеренки общества застопорились. Теперь перед женщинами стоит задача: собрать мир по частям и уберечь цивилизацию от полного коллапса. «Гендерцид», впрочем, оказался не вполне тотальным. Молодой человек Йорик Браун и его ручной капуцин Амперсанд остались живы.
Так начинается удивительное путешествие: два последних носителя Y-хромосомы пытаются раскрыть тайну эпидемии, уничтожившей других мужчин, и сохранить будущее человечества. Но как одному человеку спасти целый вид, если его сердце принадлежит единственной женщине — а та на другой стороне земного шара?

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