Частный детектив

1 отзыв
Частный детектив комикс
7%
  • The Private Eye
  • Категория: Комиксы
  • Артикул: Comics-9329
  • Вес: 700 гр.
  • Источник: The Private Eye
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 19 x 31 см.
  • Количество страниц: 304
  • Год выпуска: 2022
  • Жанр: Детектив и Научная фантастика
  • Обложка: Твердый переплет
  • Автор: Брайан К. Вон, Маркос Мартин и Мунца Висенте
  • ISBN: 978-5-91996-239-7
  • Дата выхода: Ноябрь 2022
Оригинальная цена
1 790 ₽
1 660 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Действие «Частного детектива» происходит спустя много лет после того, как цифровое облако хранения данных «прорвало» и наши самые потаенные надежды и страхи выплыли наружу, в мрачном будущем, где каждый прячется за тайной личностью.
К частному сыщику без лицензии обращается заказчица, которая просит провести весьма необычное расследование: узнать кое-что о ней самой. Эта странная просьба оказывается самым важным расследованием в его жизни...

Отзывы и вопросы

A

А

Яркий комикс, пока не читала, но выглядит солидно!

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