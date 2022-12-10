Частный детектив

Действие «Частного детектива» происходит спустя много лет после того, как цифровое облако хранения данных «прорвало» и наши самые потаенные надежды и страхи выплыли наружу, в мрачном будущем, где каждый прячется за тайной личностью.

К частному сыщику без лицензии обращается заказчица, которая просит провести весьма необычное расследование: узнать кое-что о ней самой. Эта странная просьба оказывается самым важным расследованием в его жизни...