«Смех и смерть» — настоящая демонстрация возможностей комикса, как вида искусства, и ироничное исследование утраты, творческих амбиций, самоидентификации и отношений в семье. Этим сборником Эдриан Томинэ подтверждает, что является не только одним из важнейших авторов современного комикса, но и одним из величайших голосов актуальной американской литературы. Томинэ — мастер маленького жеста, способный передать эмоцию еле заметным изменением в кадре или через размашистые, полноцветные пейзажи. В сборник вошло шесть историй о разрушительных последствиях внешнего сходства в постоянно находящемся онлайн современном мире, о рождении и гибели новой важной формы искусства, о родительстве, моральных ориентирах и стендапе. Все вместе они создают очень эмоциональную зарисовку нынешнего мира.