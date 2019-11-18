Смех и смерть

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Смех и смерть комикс
39%
  • Killing and Dying
  • Категория: Комиксы
  • Артикул: Comics-4809
  • Вес: 515 гр.
  • Источник: Смех и смерть
  • Издатель: Jellyfish Jam
  • Количество страниц: 124
  • Год выпуска: 2019
  • Обложка: Твердый переплет
  • Автор: Эдриан Томинэ
  • ISBN: 978-5-6043396-3-3
  • Дата выхода: 18 ноября 2019
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720 ₽
630 ₽
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Описание

«Смех и смерть» — настоящая демонстрация возможностей комикса, как вида искусства, и ироничное исследование утраты, творческих амбиций, самоидентификации и отношений в семье. Этим сборником Эдриан Томинэ подтверждает, что является не только одним из важнейших авторов современного комикса, но и одним из величайших голосов актуальной американской литературы. Томинэ — мастер маленького жеста, способный передать эмоцию еле заметным изменением в кадре или через размашистые, полноцветные пейзажи. В сборник вошло шесть историй о разрушительных последствиях внешнего сходства в постоянно находящемся онлайн современном мире, о рождении и гибели новой важной формы искусства, о родительстве, моральных ориентирах и стендапе. Все вместе они создают очень эмоциональную зарисовку нынешнего мира.

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