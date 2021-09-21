«Желудёнок: большая прогулка» — история без слов про детство и взросление. Про осознание того, что, даже если ты лишь маленький жёлудь в огромном лесу, ты всё равно способен изменить всё к лучшему.

Евгений Яковлев — один из наиболее необычных отечественных авторов комиксов. Его яркие и позитивные работы издаются не только в России, но и в Америке, Швеции, Чехии и других странах. Самые заметные истории Евгения — «Слов нет», «Девочка и камень», «Вольф Хельсинг» и «Русские народные сказки в комиксах».