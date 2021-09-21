Желудёнок: большая прогулка

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Желудёнок: большая прогулка комикс
30%
  • Категория: Комиксы
  • Артикул: Comics-7745
  • Вес: 200 гр.
  • Издатель: Alt Graph
  • Размер: 17 х 24 см.
  • Количество страниц: 48
  • Год выпуска: 2021
  • Обложка: Мягкая обложка
  • Автор: Евгений Яковлев
  • ISBN: 978-5-905295-92-8
270 ₽

Описание

«Желудёнок: большая прогулка» — история без слов про детство и взросление. Про осознание того, что, даже если ты лишь маленький жёлудь в огромном лесу, ты всё равно способен изменить всё к лучшему.

Евгений Яковлев — один из наиболее необычных отечественных авторов комиксов. Его яркие и позитивные работы издаются не только в России, но и в Америке, Швеции, Чехии и других странах. Самые заметные истории Евгения — «Слов нет», «Девочка и камень», «Вольф Хельсинг» и «Русские народные сказки в комиксах».

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