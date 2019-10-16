Магнето. Том 1. Дурная Слава.

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Магнето. Том 1. Дурная Слава. комикс
30%
360 ₽

Описание

Он был главным противником Людей Икс. Он был грозой человечества. Он был надеждой и защитником мутантов. Он был повелителем магнетизма. У него отобрали всё, но он никогда не сдавался. Он - Магнето. И теперь он - одинокий мститель, который без жалости расправится с каждым, кто угрожает его народу, будь то новые Стражи, правительство или безжалостные Мародеры, ответственные за ужасную резню мутантов.

 

 

Сольная серия Магнето разительно отличается от привычных рассказов о Людях Икс - гораздо больше общего у нее с комиксами о Карателе и других брутальных антигероях. И уж точно она гораздо жестче - Люди Икс никогда не убивают своих противников, а Магнето... в общем, не зря он работает один.

 

 

Сценарист комикса - человек-многостаночник Каллен Банн ("Лунный Рыцарь. Ночь", "Округ Хэрроу"), а художники - блестящий Габриэль Эрнандес Вальта ("Вижн") и Хавьер Фернандес.

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