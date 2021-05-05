Судья Дредд: Андерсон, пси-подразделение.

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Судья Дредд: Андерсон, пси-подразделение. комикс
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  • Judge Dredd: Anderson, Psi-division.
  • Категория: Комиксы
  • Артикул: Comics-6985
  • Вес: 315 гр.
  • Источник: Judge Dredd
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 17 х 26 см.
  • Количество страниц: 104
  • Год выпуска: 2021
  • Жанр: Боевик и Научная фантастика
  • Обложка: Мягкая обложка
  • Автор: Мэтт Смит и Карл Критчлоу
  • ISBN: 978-5-91996-359-2
  • Дата выхода: Июль 2021
Оригинальная цена
490 ₽
450 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Кассандра Андерсон, молодая судья на службе пси-подразделения Мега-Сити-1, сталкивается с опаснейшим преступником, которому нет равных. Однажды она просыпается от видения необыкновенной силы, где кто-то совершает нападение на «Мегаполитен», музей современной истории, в котором выставляются реликвии с Проклятых земель, и вскоре это действительно происходит. Погоня за преступниками приводит судью Андерсон в топи Алабамы, к целому поселению убитых мутантов, а затем — к человеку, связанному с таким множеством разнообразных темных дел, что его считают просто городской легендой...

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