Судья Дредд: Андерсон, пси-подразделение.

Кассандра Андерсон, молодая судья на службе пси-подразделения Мега-Сити-1, сталкивается с опаснейшим преступником, которому нет равных. Однажды она просыпается от видения необыкновенной силы, где кто-то совершает нападение на «Мегаполитен», музей современной истории, в котором выставляются реликвии с Проклятых земель, и вскоре это действительно происходит. Погоня за преступниками приводит судью Андерсон в топи Алабамы, к целому поселению убитых мутантов, а затем — к человеку, связанному с таким множеством разнообразных темных дел, что его считают просто городской легендой...