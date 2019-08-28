Сказки. Книга 2.

Представьте себе, что все наши самые любимые сказки оказались реальными людьми и поселились среди нас, сохранив все свои волшебные свойства. Как им удастся выжить в нашем обыкновенном, лишенном колдовства мире?



«СКАЗКИ» — великолепная вариация на тему сказочного канона, придуманная Биллом Уиллингхэмом, дает ответ на этот вопрос. К нам возвращаются Бела Снежка и Бигби Волк, Златовласка и Мальчик-Пастушок — возвращаются как изгнанники, которые живут, хитроумно замаскировавшись, в одном из районов Нью-Йорка под названием Сказкитаун.



Эти комиксы, признанные и критиками, и читателями современной классикой жанра, впервые выходят в виде роскошных книг в твердом переплете. «СКАЗКИ: ИЗДАНИЕ-ЛЮКС, ТОМ II», включает в себя выпуски 11—18 знаменитой серии издательства «Вертиго», а также графический роман «СКАЗКИ: ПОСЛЕДНИЙ ЗАМОК» и иллюстрированный рассказ Билла Уиллингхэма «Волк в овчарне», а также новое предисловие Уиллингхэма и отдельный раздел, где представлены эскизы Крейга Гамильтона, П. Крейга Рассела и Марка Бэкингхэма.