Сказки. Книга 2.

0 отзывов
Сказки. Книга 2. комикс
62%
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts
2 155 ₽
1 160 ₽
Специальная цена

Описание

Представьте себе, что все наши самые любимые сказки оказались реальными людьми и поселились среди нас, сохранив все свои волшебные свойства. Как им удастся выжить в нашем обыкновенном, лишенном колдовства мире?

«СКАЗКИ» — великолепная вариация на тему сказочного канона, придуманная Биллом Уиллингхэмом, дает ответ на этот вопрос. К нам возвращаются Бела Снежка и Бигби Волк, Златовласка и Мальчик-Пастушок — возвращаются как изгнанники, которые живут, хитроумно замаскировавшись, в одном из районов Нью-Йорка под названием Сказкитаун.

Эти комиксы, признанные и критиками, и читателями современной классикой жанра, впервые выходят в виде роскошных книг в твердом переплете. «СКАЗКИ: ИЗДАНИЕ-ЛЮКС, ТОМ II», включает в себя выпуски 11—18 знаменитой серии издательства «Вертиго», а также графический роман «СКАЗКИ: ПОСЛЕДНИЙ ЗАМОК» и иллюстрированный рассказ Билла Уиллингхэма «Волк в овчарне», а также новое предисловие Уиллингхэма и отдельный раздел, где представлены эскизы Крейга Гамильтона, П. Крейга Рассела и Марка Бэкингхэма.

Отзывы и вопросы

A

Рекомендуем

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе скидок, акций и событий!

 

Покупателям

Компания

  • Visa
  • Mastercard
  • МИР
  • ЮKassa
© Аниме интернет-магазин XL Media 2005-2026.
Все права защищены. ООО «ЭксЭл Медиа Ретейл», ИНН 7838099431
190005, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Измайловское, ул. Егорова, д. 26А Литера Б, помещ. 8, 9 (11-Н)