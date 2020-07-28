Супермен. Что случилось с Человеком Завтрашнего Дня? (мягк. обл.)

«Что случилось с Человеком Завтрашнего дня?» – не просто сюжет о Супермене и его жизни, а также планах на неё после того, как плащ героя будет повешен на гвоздь, а настоящее признание в любви к великому персонажу. Когда-нибудь даже Супермен должен будет уйти на покой, и Мур ни много ни мало взял на себя смелость поведать о том, как признавший Землю своим домом криптонец себе это представляет.

Талант Мура, усиленный сиянием славы одного из величайших персонажей комиксов, явил миру то, что стало важным моментом в истории Супермена. Для самого героя это возможность оглянуться назад, к тому мигу, когда всё началось, для читателя – шанс представить воочию всю эпичность биографии Супермена и увидеть, какой была вселенная DC несколько десятков лет назад. Когда Человек из Стали решил поставить точку…

В сингл «Супермен. Что случилось с Человеком Завтрашнего дня?» вошли два выпуска: Superman # 423 и Action Comics # 583. В 1986 году это стало своего рода финалом одной эпохи и началом других. Тех, в одной из которых спустя много лет, в 2009 году, гений нового времени Нил Гейман придумает и воплотит в жизнь один из самых необычных сюжетов о Бэтмене, где даст свою версию ответа на вопрос о том, сможет ли однажды Тёмный рыцарь уйти на покой. Эту историю, названную «Что случилось с Крестоносцем в Маске?», «Азбука» издала в прошлом году. Теперь пришло время «проводить» другого великого героя, чтобы снова приветствовать его…