Несокрушимый Халк. Боги и монстр. Том 2.

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Несокрушимый Халк. Боги и монстр. Том 2. комикс
30%
480 ₽

Описание

Брюс Бэннер вместе со своими лаборантами отправляется в Етунхейм. А это может означать только одно: Халку придется сразиться с ледяными гигантами. В их стычку вмешивается Тор, но что не так с богом грома и почему он не узнает Халка? Ледяные гиганты стремятся вторгнуться на Землю, и ни Халк, ни Тор не способны их сдержать – героям нужна помощь. Далее Халк начинает борьбу с уличной преступностью и доказывает истинность тайной дружбы Мэтта Мердока с Брюсом Бэннером. Сорвиголова появляется в качестве приглашенной звезды, а Халку предстоит испытать последствия слепой ярости.

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