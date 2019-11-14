Несокрушимый Халк. Боги и монстр. Том 2.

Брюс Бэннер вместе со своими лаборантами отправляется в Етунхейм. А это может означать только одно: Халку придется сразиться с ледяными гигантами. В их стычку вмешивается Тор, но что не так с богом грома и почему он не узнает Халка? Ледяные гиганты стремятся вторгнуться на Землю, и ни Халк, ни Тор не способны их сдержать – героям нужна помощь. Далее Халк начинает борьбу с уличной преступностью и доказывает истинность тайной дружбы Мэтта Мердока с Брюсом Бэннером. Сорвиголова появляется в качестве приглашенной звезды, а Халку предстоит испытать последствия слепой ярости.