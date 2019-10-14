This is КОМИКС №4. Армагеддон

Привет!

С Вами по-прежнему Стас Давыдов и команда This is Хорошо — Серж и Виталий! А в ваших руках продолжение великой саги о славных ютуберах и их безумных приключениях! И в этом выпуске мы... *ТРУНЬ ТРУНЬ* Ой, простите! Одну минуту...

Алло? Да? Стоп, что?.. Что значит «может стать последним»? Но ведь тогда никакого продолжения?.. Да, но... Ладно, я всё понял.

Это не могло длиться вечно... *КЧИК*

ТАК ВОТ! В руках Вы держите, ВОЗМОЖНО, последний выпуск невероятно увлекательного «This is КОМИКС»! Каким-то внезапным образом после произошедшего в Москве мы оказались сразу в Минске! И, по слухам, в нём нас ждёт встреча с архиврагом, злейшим и коварнейшим его мокрейшеством! И как знать, чем обернётся для нас эта стычка? Все ли её переживут? И если нет, то кто же тогда будет вести наше шоу? Встречайте! От создателей комиксов «Круты пацан» и «Ирвинг, злой волшебник» (на секунду, один из лучших русскоязычных комиксов 2017 года) новый самый ценный DOUBLE-SIZED сингл в Вашей коллекции! Развязка (или нет?) экшн-драмы, по которой через 20 лет точно снимут фильм.