ФрикАнгелы. Том 3.

0 отзывов
ФрикАнгелы. Том 3. комикс
9%
ФрикАнгелы
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
395 ₽
360 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

23 года назад в Англии одновременно появились на свет двенадцать необычных младенцев. 6 лет назад наступил конец света. А это история о том, что было дальше. Добро пожаловать в полузатопленную Англию недалекого будущего, в лондонский район Уайтчепел. Здесь живут одиннадцать странных юношей и девушек с фиолетовыми глазами, называющих себя Фрикангелами. Благодаря своим не совсем обычным способностям они помогают местным жителям выживать и защищаться от захватчиков, попутно решая собственные проблемы и разногласия. Но у ФрикАнгелов есть большой и очень неприятный секрет, и их мирная жизнь скоро даст трещину... Перед Вами захватывающая постапокалиптическая история от культового сценариста Уоррена Эллиса, автора комиксов Transmetropolitan, Fell и Planetary. Комикс "ФрикАнгелы" - обладатель двух премий Eagle и номинации на Британскую премию фэнтези.

Отзывы и вопросы

A

Рекомендуем

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе скидок, акций и событий!

 

Покупателям

Компания

  • Visa
  • Mastercard
  • МИР
  • ЮKassa
© Аниме интернет-магазин XL Media 2005-2026.
Все права защищены. ООО «ЭксЭл Медиа Ретейл», ИНН 7838099431
190005, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Измайловское, ул. Егорова, д. 26А Литера Б, помещ. 8, 9 (11-Н)