ФрикАнгелы 1-3 том ( комплект из 3-х книг)

23 года назад в Англии одновременно появились на свет двенадцать необычных младенцев. 6 лет назад наступил конец света. А это история о том, что было дальше. Добро пожаловать в полузатопленную Англию недалекого будущего, в лондонский район Уайтчепел. Здесь живут одиннадцать странных юношей и девушек с фиолетовыми глазами, называющих себя Фрикангелами. Благодаря своим не совсем обычным способностям они помогают местным жителям выживать и защищаться от захватчиков, попутно решая собственные проблемы и разногласия. Но у ФрикАнгелов есть большой и очень неприятный секрет, и их мирная жизнь скоро даст трещину... Перед Вами захватывающая постапокалиптическая история от культового сценариста Уоррена Эллиса, автора комиксов Transmetropolitan, Fell и Planetary. Комикс "ФрикАнгелы" - обладатель двух премий Eagle и номинации на Британскую премию фэнтези.