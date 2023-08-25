Сага о Хитром Собакене: Очищение

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Сага о Хитром Собакене: Очищение комикс
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  • Категория: Комиксы
  • Артикул: Comics-11541
  • Вес: 150 гр.
  • Издатель: КомФедерация
  • Размер: 16,3 x 24,5 см
  • Количество страниц: 36
  • Год выпуска: 2021
  • Жанр: Приключения и Комедия
  • Обложка: Мягкая обложка
  • Автор: Алексей Абрамов
  • ISBN: 978-5-04-158344-6
390 ₽

Описание

Блаженны верующие, ибо есть у них Царство Небесное!
Внемли, читатель, письменам сим, что фатумом подарены роду людскому! Досточтимый герой, наречённый Хитрым Собакеном, славен подвигами своими каждому встречному и поперечному в любом уголке
земной тверди. Куда только не ступали его мохнатые лапищи: от тюменских подворотен до барханов древнего Вавилона, Не властны над ним пространство и время, ибо Собакен хитростью своею укротил саму материю мироздания! Куда же забросила великого странника нелёгкая на сей раз?
В новой главе «Саги» всевечный эпигон Фенрира нанесёт визит во времена чумные, в маленький городок Альби 1203 года. Здесь, в обители порока и бесчестья поселился червь мракобесия. Лжепоборники церковных заповедей стигматизируют несчастный люд, вселяя в сердца ужас и уныние. Террором охвачены добрые христиане. Вся надежда на спасение лежит на нём -Хар юматичном, Удивительном, Ироничном Аватаре порядка и кукловоде хаоса -ХИТРОМ СОБАКЕНЕ!

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