Палиндром — (от греч. palindromeo — бегу назад) — слово, фраза или стих, имеющие одинаковый смысл при чтении слева направо и справа налево. Лев Ганкин — музыкальный журналист и радиоведущий, работавший на радио «Культура» и «Серебряном дожде». Jellyfish Jam — московское издательство комиксов, открытое в 2015 году. Где связь? Все очень просто. Лев Ганкин виртуозно составляет палиндромы; каждую неделю он придумывает как минимум один новый, потрясая своих подписчиков в соцсетях. А еще Лев Ганкин — очень старый друг сотрудников Jellyfish Jam (в общем, он даже муж одного из сотрудников), и поэтому, когда Леву начали одолевать просьбами издать палиндромы в виде книги, мы были первыми, кто среагировал. «Яибофобия» — сборник, для которого мы собрали сорок замечательных художников и попросили каждого проиллюстрировать один из палиндромов Льва. Получилась ни на что не похожая, удивительная книга: сорок самых разных авторов, работающих в разных стилях доказывают, что нет предела и границ для вдохновения. И многих из этих авторов вы прекрасно знаете — среди участников сборника Алексей Горбут и Иван Ешуков, Маша Богатова и Юлия Тар, Gudim и Джазендапус, Олег Тищенков и Кампостер, и многие-многие другие. А Алексей Хромогин еще и обложку для сборника нарисовал! Все вместе они решали невероятную задачу, пытаясь проиллюстрировать такие палиндромы, как «НА ВИНИЛЕ ФОЛК ЛЕЛЕЯ, ЕЛ, ЕЛ КЛОФЕЛИН ИВАН», «У ЧУШИ НЕТ ТЕНИ! (ШУЧУ)», «НА ПОКАЗЕ МОД В ТОКИО И КОТ В ДОМЕ ЗАКОПАН» и знаменитый «И У ОБЛАКОВ – ВОКАЛ БОУИ».