Комикс Супергерои Marvel. Официальная коллекция №17 Сокол

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Комикс Супергерои Marvel. Официальная коллекция №17 Сокол комикс
30%
810 ₽

Описание

Герой высшей пробы, Сэм Уилсон был первым афро-американским супергероем, попавшим на страницы комиксов Marvel. Выросшего на улицах нью-йоркского Гарлема мелкого гангстера ждала судьбоносная встреча с Капитаном Америка, превратившая его жизнь в удивительный путь искупления к становлению одним из величайших героев Земли!

Эта книга, включающая в себя как культовое первое появление, так и обласканную критикой мини-серию из восьмидесятых, представит Сокола во всем блеске его славы в пантеоне героев Marvel!

В сборник вошли комиксы Captain America #117-119 и Falcon #1-4.

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