Комикс Супергерои Marvel. Официальная коллекция №17 Сокол

Герой высшей пробы, Сэм Уилсон был первым афро-американским супергероем, попавшим на страницы комиксов Marvel. Выросшего на улицах нью-йоркского Гарлема мелкого гангстера ждала судьбоносная встреча с Капитаном Америка, превратившая его жизнь в удивительный путь искупления к становлению одним из величайших героев Земли!



Эта книга, включающая в себя как культовое первое появление, так и обласканную критикой мини-серию из восьмидесятых, представит Сокола во всем блеске его славы в пантеоне героев Marvel!



В сборник вошли комиксы Captain America #117-119 и Falcon #1-4.