Мистерии убийства

Главному герою этой книги, повстречавшему на одной из улиц ночного Лос-Анджелеса чудаковатого старика, выпал шанс услышать удивительную и захватывающую историю о том, как зарождался мир и о том, как на небесах, где над созданием Вселенной трудились не покладая рук ангелы разных чинов и рангов, произошло ужаснейшее преступление: первое в мире убийство. Наш герой и не догадывается, что его собеседник - один из участников этих событий, ангел возмездия Рагуэль, и их встреча тоже не совсем случайна...