Мистерии убийства

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Мистерии убийства комикс
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  • Murder Mystery
  • Категория: Комиксы
  • Артикул: Comics-1
  • Вес: 480 гр.
  • Источник: Murder Mystery
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 27 x 18 см.
  • Количество страниц: 112
  • Год выпуска: 2015
  • Жанр: Фэнтези, Мистика и Драма
  • Обложка: Твердый переплет
  • Автор: Крэйг Расселл и Нил Гейман
  • ISBN: 978-5-91996-059-1
Оригинальная цена
640 ₽
590 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Главному герою этой книги, повстречавшему на одной из улиц ночного Лос-Анджелеса чудаковатого старика, выпал шанс услышать удивительную и захватывающую историю о том, как зарождался мир и о том, как на небесах, где над созданием Вселенной трудились не покладая рук ангелы разных чинов и рангов, произошло ужаснейшее преступление: первое в мире убийство. Наш герой и не догадывается, что его собеседник - один из участников этих событий, ангел возмездия Рагуэль, и их встреча тоже не совсем случайна...

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