Лаура-разбойница: юные девы, рыцари, заговорщики. Том 2.

Знакомьтесь с благородной разбойницей Лаурой и средневековой Италией. Доблестный герцог Фьерамоска готовится вести войска Сиены на битву против коварного Готье де Бриенна, правителя Флоренции. А между тем дочь герцога, Лючия, тайно покидает замок, чтобы посмотреть мир со своими друзьями Лаурой и Ринальдо. Чудеса, которые они встречают на своём пути, неисчислимы, но время военное и кругом таится множество опасностей... Зима 1342 года. Два могущественных и славных города, Сиена и Флоренция, задумали воевать. Доблестный герцог Гранито Фьерамоска покидает свой замок, чтобы возглавить войско. Его юная дочь Лючия тоже не остаётся дома: вместе с братом Козимо и друзьями Лаурой и Ринальдо она отправляется в далёкий монастырь. Дорога трудна и опасна: в заснеженных лесах притаились разбойники, и только благодаря отваге и находчивости друзьям удаётся дать им отпор. Но какие тайны ждут их в монастыре? И удастся ли Лючии вернуться домой? Об авторах: Тереза Радиче и Стефано Туркони, соответственно сценарист и иллюстратор, впервые объединили свои силы в 2003 году для создания комикса "Незнакомый легион". Этот проект положил начало их многолетнему сотрудничеству - и в творчестве, и в жизни (вскоре Тереза и Стефано поженились). Они сотрудничают с известными журналами комиксов, такими как Topolino, W.I.T.C.H., PK, MM, X-Mickey, Fairies, Wondercity и создают комиксы для крупнейших итальянских издателей: Disney Italia, Piemme, EL, DeAgostini, B & CDalai и Terredimezzo. Тереза и Стефано регулярно встречаются с молодыми читателями, проводят занятия и семинары по рисованию в начальных и средних школах.