Наследие Юпитера. Том первый

Тайны. Одиночество. Алкоголь. Супружеская измена. Зависть. Безупречность. Даже ваши герои — всего лишь люди. Легендарный писатель Марк Миллар ("Гражданская война", "Росомаха. Старик Логан", "Росомаха. Враг государства", "Супермен. Красный сын") наглядно показывает, что наличие сверхспособностей никого не делает святым. Те, кто спасает мир от вторжения инопланетных захватчиков или козней очередного сумасшедшего учёного, легко могут проиграть схватку своим собственным демонам. И вот герои уже врут, предают, разбивают сердца своим близким и идут на сделки с совестью. Но сколь многое человечество готово простить своим защитникам? И как далеко зайдут сами герои? Включает выпуски "Круга Юпитера" № 1–6.