Это история Джона Моттса. Он - человек, у которого была собака, но теперь эта собака пропала. Джон обыскиывает свой дом, свою улицу, свой город, но его собаки, Бэт, нигде нет. Джон быстро понимает, что должен идти дальше, мимо дороги и в лес, если хочет когда-нибудь, узнать правду о том, что случилось с Бэт.



"Мешки (Или история о них)" - это путешествие любви и ненависти, в котором Джон Моттс исследует мир известный и неизвестный, красиво сотканный Патриком МакХейлом, создателем удостоенного премии "Эмми" сериала Cartoon Network "По ту сторону изгороди", и Гэвином Фуллертоном (Космические цыплята в космосе).