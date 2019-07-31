Изгой. Том 1.

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Изгой. Том 1. комикс
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  • Outcast. Vol.1.
  • Категория: Комиксы
  • Артикул: Comics-66
  • Вес: 585 гр.
  • Источник: Изгой
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 27 x 18 см.
  • Количество страниц: 152
  • Год выпуска: 2016
  • Жанр: Ужасы, Мистика и Драма
  • Обложка: Твердый переплет
  • Автор: Пол Азасета и Роберт Киркман
  • ISBN: 978-5-91996-086-7
Оригинальная цена
490 ₽
450 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Большую часть времени Кайл Барнс сторонится людей и ведет жизнь затворника. В прошлом у этого человека произошло немало трагичных событий, сделавших его изгоем среди окружающих. Но встреча с пастором Андерсоном меняет жизнь Кайла, погружая его в мрачный мир людей, одержимых демонами. Что это за темные силы и почему они охотятся за Кайлом? Ответы на эти вопросы ему только предстоит найти... "Изгой" уже успел собрать множество положительных отзывов читателей и критиков, и готовится к показу сериал-экранизация, который летом 2016 года дебютирует на канале Cinemax.

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