Изгой. Том 1.

Большую часть времени Кайл Барнс сторонится людей и ведет жизнь затворника. В прошлом у этого человека произошло немало трагичных событий, сделавших его изгоем среди окружающих. Но встреча с пастором Андерсоном меняет жизнь Кайла, погружая его в мрачный мир людей, одержимых демонами. Что это за темные силы и почему они охотятся за Кайлом? Ответы на эти вопросы ему только предстоит найти... "Изгой" уже успел собрать множество положительных отзывов читателей и критиков, и готовится к показу сериал-экранизация, который летом 2016 года дебютирует на канале Cinemax.