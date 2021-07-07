Скрипучие футляры

0 отзывов
Скрипучие футляры комикс
30%
  • Категория: Комиксы
  • Артикул: Comics-7413
  • Вес: 400 гр.
  • Издатель: АСТ
  • Размер: 16,7 x 26,8 см.
  • Количество страниц: 64
  • Год выпуска: 2021
  • Обложка: Твердый переплет
  • Автор: Нил Гейман
  • ISBN: 978-5-17-112929-3
625 ₽

Описание

Когда-то давно главный герой этой истории оказался на приёме у старого врача, который лечил и легендарного гангстера Аль Капоне. Сегодня, рассказывая о событиях далёкого прошлого, он пытается понять, где находится
та грань, когда туманные детские воспоминания превращаются в иллюзии, созданные воображением?
Графический роман "Скрипучие футляры", который отметил своё 30-летие в 2018 году, стал первой совместной работой всемирно известного автора Нила Геймана и блестящего художника-новатора Дэйва МакКина, и озна-
меновал начало их многолетнего сотрудничества.

Отзывы и вопросы

A

Рекомендуем

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе скидок, акций и событий!

 

Покупателям

Компания

  • Visa
  • Mastercard
  • МИР
  • ЮKassa
© Аниме интернет-магазин XL Media 2005-2026.
Все права защищены. ООО «ЭксЭл Медиа Ретейл», ИНН 7838099431
190005, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Измайловское, ул. Егорова, д. 26А Литера Б, помещ. 8, 9 (11-Н)