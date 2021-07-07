Когда-то давно главный герой этой истории оказался на приёме у старого врача, который лечил и легендарного гангстера Аль Капоне. Сегодня, рассказывая о событиях далёкого прошлого, он пытается понять, где находится

та грань, когда туманные детские воспоминания превращаются в иллюзии, созданные воображением?

Графический роман "Скрипучие футляры", который отметил своё 30-летие в 2018 году, стал первой совместной работой всемирно известного автора Нила Геймана и блестящего художника-новатора Дэйва МакКина, и озна-

меновал начало их многолетнего сотрудничества.