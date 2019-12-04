Джагхед. Том 3

0 отзывов
Джагхед. Том 3 комикс
30%
  • Категория: Комиксы
  • Артикул: Comics-4736
  • Вес: 350 гр.
  • Источник: Джагхед и Арчи
  • Издатель: Комильфо
  • Размер: 16,3 x 24,5 см
  • Количество страниц: 124
  • Год выпуска: 2019
  • Обложка: Мягкий переплет
  • Автор: Райан Норт, Чип Здарски и Дерек Чари
  • ISBN: 978-5-04-107545-3
460 ₽

Описание

В этом томе «Джагхеда» (кстати, серии-лауреата премии Айснера!) вы встретите САБРИНУ, ЮНУЮ ВЕДЬМУ, «ДЖОЗИ И КОШЕЧЕК» и… ЗОМБИ! А ещё, конечно, бургеры. Очень много бургеров! Звёздная авторская команда – сценаристы РАЙАН НОРТ («НЕПОБЕДИМАЯ ДЕВОЧКА-БЕЛОЧКА»), МАРК УЭЙД («АРЧИ») и ИЭН ФЛИНН («МОГУЧИЕ КРЕСТОНОСЦЫ»), а также художник ДЕРЕК ЧАРМ («STAR TREK: АКАДЕМИЯ ЗВЁЗДНОГО ФЛОТА») представляют вам ТРЕТИЙ ТОМ «ДЖАГХЕДА», в который вошли 12–16-й выпуски серии, а также галерея обложек и эскизов для них.

Отзывы и вопросы

A

Рекомендуем

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе скидок, акций и событий!

 

Покупателям

Компания

  • Visa
  • Mastercard
  • МИР
  • ЮKassa
© Аниме интернет-магазин XL Media 2005-2026.
Все права защищены. ООО «ЭксЭл Медиа Ретейл», ИНН 7838099431
190005, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Измайловское, ул. Егорова, д. 26А Литера Б, помещ. 8, 9 (11-Н)