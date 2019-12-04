Джагхед. Том 3

В этом томе «Джагхеда» (кстати, серии-лауреата премии Айснера!) вы встретите САБРИНУ, ЮНУЮ ВЕДЬМУ, «ДЖОЗИ И КОШЕЧЕК» и… ЗОМБИ! А ещё, конечно, бургеры. Очень много бургеров! Звёздная авторская команда – сценаристы РАЙАН НОРТ («НЕПОБЕДИМАЯ ДЕВОЧКА-БЕЛОЧКА»), МАРК УЭЙД («АРЧИ») и ИЭН ФЛИНН («МОГУЧИЕ КРЕСТОНОСЦЫ»), а также художник ДЕРЕК ЧАРМ («STAR TREK: АКАДЕМИЯ ЗВЁЗДНОГО ФЛОТА») представляют вам ТРЕТИЙ ТОМ «ДЖАГХЕДА», в который вошли 12–16-й выпуски серии, а также галерея обложек и эскизов для них.