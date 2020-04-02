Арчи и Сабрина. Том 1

Новая эра вселенной «АРЧИ» начинается прямо сейчас! Отправляйтесь в улётное путешествие по Ривердейлу вместе со сценаристом Ником Спенсером («Удивительный Человек-Паук») и художниками Маргерит Соваж и Сэнди Джерреллом («Красотки» для DC). Вас ждёт встреча с Арчи, Бетти, Вероникой, Джагхедом и другими жителями города!

Арчи находится в отношениях, при этом его избранница — не Бетти и не Вероника! Город полнится слухами, старые тайны и новые интрижки буквально разрывают его на части! Однако сильнее всего Ривердейл потрясает другая тайна: пропал отец одного из самых популярных подростков, и никто не знает, что именно произошло. Джагхед пытается найти ответы, но в процессе расследования выясняется, что всем жителям города есть что скрывать.

Первый том, открывающий новую страницу в истории Арчи, наполнен загадками, любовными интрижками и многим другим! В сборник вошли выпуски серии «АРЧИ И САБРИНА» #700–704.