Арчи и Сабрина. Том 1

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Арчи и Сабрина. Том 1 комикс
30%
  • Категория: Комиксы
  • Артикул: Comics-5197
  • Вес: 330 гр.
  • Источник: Арчи и Сабрина
  • Издатель: Комильфо
  • Количество страниц: 132
  • Год выпуска: 2020
  • Обложка: Мягкая обложка
  • Автор: Ник Спенсер
  • ISBN: 978-5-04-111606-4
410 ₽

Описание

Новая эра вселенной «АРЧИ» начинается прямо сейчас! Отправляйтесь в улётное путешествие по Ривердейлу вместе со сценаристом Ником Спенсером («Удивительный Человек-Паук») и художниками Маргерит Соваж и Сэнди Джерреллом («Красотки» для DC). Вас ждёт встреча с Арчи, Бетти, Вероникой, Джагхедом и другими жителями города!

Арчи находится в отношениях, при этом его избранница — не Бетти и не Вероника! Город полнится слухами, старые тайны и новые интрижки буквально разрывают его на части! Однако сильнее всего Ривердейл потрясает другая тайна: пропал отец одного из самых популярных подростков, и никто не знает, что именно произошло. Джагхед пытается найти ответы, но в процессе расследования выясняется, что всем жителям города есть что скрывать.

Первый том, открывающий новую страницу в истории Арчи, наполнен загадками, любовными интрижками и многим другим! В сборник вошли выпуски серии «АРЧИ И САБРИНА» #700–704.

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