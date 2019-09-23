Жизнь Арчи и его лучших друзей изменится навсегда на страницах книги «Под откос», четвёртого сборника обласканного критиками комикс-бестселлера «Арчи». Это один из самых обсуждаемых комиксов последних лет!

Борьба Арчи с его заклятым врагом Реджи Мэнтлом достигает пика: они устраивают гонку, чтобы определить, кто из них настоящий король Ривердейла. Но они понятия не имеют, что в дело вмешается подруга и бывшая девушка Арчи Бетти Купер – и это приведёт к катастрофическим последствиям. Уцелеет ли один из героев в неожиданной схватке со смертью?

Берущая за душу и обладающая всеми характерными для последних комиксов об Арчи история «Под откос» раскрывает истинную природу отношений культовых персонажей. Читатели испытают чувство утраты и узнают, что такое настоящая дружба.

«Арчи том 4», включает выпуски «Арчи» #8—22 от звёздного сценариста Марка Уэйда («Царство Небесное», «Чёрная Вдова») и художника Пита Вудса («Дэдпул», «Робин»).