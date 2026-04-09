Выберите город
Меню
Выберите город
Новости
Оплата и доставка
Возврат и гарантия
FAQ
Контакты
О нас
Бонусная карта
Каталог
Избранное
Корзина
Вход
Главная
Комиксы
Комиксы в жанре Романтика
30%
Однажды я переродилась принцем севера. Том 1
Цена:
1 690 ₽
1 183 ₽
Купить
30%
Арчи. Том 4.
Цена:
340 ₽
238 ₽
Купить
Скотт Пилигрим против Вселенной. Том 5
Скотт Пилигрим берётся за ум. Том 4.
Freak Hospital. 1-2 том (Комплект из 2-х книг)
Alice in Wonderland
Freak Hospital. 1-4 том (Комплект из 4-х книг)
Арчи. Том 1.
Пейшенс
Океан любви.
Малость подавленный парень #16
Малость подавленный парень #15
Ледяной Дракон
Малость подавленный парень #14
Малость подавленный парень #13
Малость подавленный парень #12 (обложка Б)
Малость подавленный парень #12 (обложка А)
Малость подавленный парень #11 (обложка A)
Малость подавленный парень #9 (обложка Б)
Малость Подавленный Парень #1 (переиздание)
1
2
Аниме магазин Xl Media
ул. Ефимова, дом 2
190031
Санкт-Петербург
Россия
Санкт-Петербург, Россия
Магазин
8 (800) 775-88-58
8 (812) 676-58-58
2019
ООО «ЭксЭл Медиа Ретейл»
VK
Telegram
Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе скидок, акций и событий!
Покупателям
Новости
Оплата и доставка
Возврат и гарантия
FAQ
Политика конфиденциальности
Пользовательское соглашение
Правила продажи
Компания
О нас
Контакты
© Аниме интернет-магазин XL Media 2005-2026.
Все права защищены. ООО «ЭксЭл Медиа Ретейл», ИНН 7838099431
190005, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Измайловское, ул. Егорова, д. 26А Литера Б, помещ. 8, 9 (11-Н)