Арчи. Том 1.

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Арчи. Том 1. комикс
395 ₽

Описание

Добро пожаловать в новывй Ривердейл! Арчи Эндрюс, любимый подросток Америки, перерождается на страницах этого потрясающего сборника первых шести выпусков легендарной серии комиксов.

Встречайте Арчи, ученика средней школы Ривердейла, его чудаковатого друга-обжору Джагхеда, соседскую девчонку Бетти и состоятельную выскочку Веронику Лодж в перезапуске всеми любимого мира «Арчи». Здесь есть всё: любовный треугольник, дружба, юмор, очарование и море веселья в современном ключе.

Над комиксом работали настоящие мастера жанра: сценарист МАРК УЭЙД и знаменитые художницы: ФИОНА СТЭПЛЗ, ЭННИ ВУ и ВЕРОНИКА ФИШ. В первом томе «АРЧИ» читателей ждёт новый подход к полюбившейся многим концепции «Арчи Комикс», в котором нашлось место всему лучшему из 75-летней истории издательства.

«АРЧИ», ТОМ 1 включает выпуски «АРЧИ» # 1-6, а также дополнительные материалы, в том числе сценарий, наброски и альтернативные обложки.

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