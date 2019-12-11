Арчи. Том 6.

Приближается важнейшее событие в жизни школьников Ривердейла -весенние танцы! А поскольку в городе распались почти все пары, главная интрига заключается в том, кто с кем придёт! Танцы обещают кучу сюрпризов: ребята встречаются и расстаются, Арчи снова играет на гитаре, на сцену выходят «Джози и Кошечки», Реджи вынашивает очередной зловредный план, а Би готовится сообщить всем важное известие - но никто и не представляет, что будет дальше! Раскрылась тайна семьи Блоссомов - и она удивит весь Ривердейл, в том числе и Шерил с Джейсоном! Ведь их настоящий отец возвращается, чтобы отомстить. И вернётся он именно в день танцев. Этот роковой вечер станет для всех испытанием! Школьники Ривердейла окажутся в заложниках у отца Блоссомов! Реджи заплатит за свои злодеяния! А когда вам покажется, что всё позади, Ривердейл снова встанет на уши! В этой книге собраны последние комиксы исторического рана Марка Уэйда на обновлённой серии «Арчи».