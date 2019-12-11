Арчи. Том 6.

0 отзывов
Арчи. Том 6. комикс
30%
  • Archie. Vol. 6.
  • Категория: Комиксы
  • Артикул: Comics-4790
  • Вес: 330 гр.
  • Источник: Арчи
  • Издатель: Комильфо
  • Количество страниц: 124
  • Год выпуска: 2019
  • Обложка: Мягкий переплет
  • Автор: Уэйд М.
  • ISBN: 978-5-04-105955-2
390 ₽

Описание

Приближается важнейшее событие в жизни школьников Ривердейла -весенние танцы! А поскольку в городе распались почти все пары, главная интрига заключается в том, кто с кем придёт! Танцы обещают кучу сюрпризов: ребята встречаются и расстаются, Арчи снова играет на гитаре, на сцену выходят «Джози и Кошечки», Реджи вынашивает очередной зловредный план, а Би готовится сообщить всем важное известие - но никто и не представляет, что будет дальше! Раскрылась тайна семьи Блоссомов - и она удивит весь Ривердейл, в том числе и Шерил с Джейсоном! Ведь их настоящий отец возвращается, чтобы отомстить. И вернётся он именно в день танцев. Этот роковой вечер станет для всех испытанием! Школьники Ривердейла окажутся в заложниках у отца Блоссомов! Реджи заплатит за свои злодеяния! А когда вам покажется, что всё позади, Ривердейл снова встанет на уши! В этой книге собраны последние комиксы исторического рана Марка Уэйда на обновлённой серии «Арчи».

Отзывы и вопросы

A

Рекомендуем

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе скидок, акций и событий!

 

Покупателям

Компания

  • Visa
  • Mastercard
  • МИР
  • ЮKassa
© Аниме интернет-магазин XL Media 2005-2026.
Все права защищены. ООО «ЭксЭл Медиа Ретейл», ИНН 7838099431
190005, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Измайловское, ул. Егорова, д. 26А Литера Б, помещ. 8, 9 (11-Н)