Арчи и Сабрина. Том 2

Лето было волшебным!



По Ривердейлу ходят слухи о самой популярной городской парочке: Арчи и… Так кто же его вторая половинка? Пока все пытаются это выяснить, Арчи и Сабрина Спеллман утопают в головокружительных отношениях. Но что это значит для остальных друзей Арчи? Тем временем Джагхед и Реджи решают собственную загадку, которая может привести к роковым последствиям! Эту историю написали Ник Спенсер («Человек-паук») и Марико Тамаки («То самое лето», «Дровосечки») и нарисовали Сэнди Джерелл («DC Comics: Красотки) и Дженн Сент-Ондж (Bingo Love, «Джем и голограммы»).



В втором томе новой эры Арчи вы найдёте загадки, романы и многое другое! В сборник вошли серии «Арчи и Сабрина» # 705–709.