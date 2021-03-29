Арчи и Сабрина. Том 2

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Арчи и Сабрина. Том 2 комикс
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  • Категория: Комиксы
  • Артикул: Comics-6830
  • Вес: 300 гр.
  • Источник: Арчи и Сабрина
  • Издатель: Комильфо
  • Размер: 16,3 x 24,5 см
  • Количество страниц: 120
  • Год выпуска: 2021
  • Обложка: Мягкая обложка
  • Автор: Ник Спенсер и Марико Тамаки
  • ISBN: 978-5-04-117328-9
450 ₽

Описание

Лето было волшебным!

По Ривердейлу ходят слухи о самой популярной городской парочке: Арчи и… Так кто же его вторая половинка? Пока все пытаются это выяснить, Арчи и Сабрина Спеллман утопают в головокружительных отношениях. Но что это значит для остальных друзей Арчи? Тем временем Джагхед и Реджи решают собственную загадку, которая может привести к роковым последствиям! Эту историю написали Ник Спенсер («Человек-паук») и Марико Тамаки («То самое лето», «Дровосечки») и нарисовали Сэнди Джерелл («DC Comics: Красотки) и Дженн Сент-Ондж (Bingo Love, «Джем и голограммы»).

В втором томе новой эры Арчи вы найдёте загадки, романы и многое другое! В сборник вошли серии «Арчи и Сабрина» # 705–709.

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