Арчи. Том 5.

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Арчи. Том 5. комикс
34%
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Описание

Бетти Купер – не просто добросердечная девчушка из соседнего двора. Она – душа Ривердейла. Почему? Узнаете в пятом сборнике признанных и любимых комиксов об Арчи!

Ривердейл неспокоен: из-за автокатастрофы всеобщая любимица Бетти Купер оказалась в инвалидном кресле. Город пытается оправиться от потрясения, но все прекрасно понимают, что ничего уже не будет как прежде. Бетти изо всех сил старается вновь встать на ноги, а Реджи Мэнтл теперь изгой, ведь именно его все винят в случившемся. Непростая ситуация раскрывает Бетти глаза: она видит, насколько благородны и добродушны её друзья... а Арчи всё сильнее в неё влюбляется! Но как же Вероника? Дружба и отношения теперь под ударом, судьбы летят под откос, целые семьи рвут связи друг с другом, и только школьники Ривердейла могут спасти город от кризиса.

«Душа Ривердейла» – это трогательный сюжет о подлинном смысле дружбы. В пятый том «Арчи» вошли выпуски 25–27 от звёздного сценариста МАРКА УЭЙДА («Царство небесное», «Чёрная Вдова») и художницы ОДРИ МОК («Джози и кошечки», Heroine Chic).

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