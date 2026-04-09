Однажды я переродилась принцем севера. Том 1

Переродиться в теле сына главной героини романа, который читала перед смертью, – не то, о чем мечтает девочка-подросток.

Хорошо, что это принц, плохо – она знает, что с ним случилось… Поэтому, вместо того чтобы смириться и начать переписывать сюжет в свою пользу, героиня (или уже герой) ищет способ вернуться обратно, в мир с Интернетом, к своим бабушке и дедушке.

RAFMILK – популярная в Сети российская художница. Ее первый вебтун в жанре исекай "Однажды я переродилась принцем севера" скрывает в себе намного больше тайн и секретов, чем кажется на первый взгляд.