Однажды я переродилась принцем севера. Том 1

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Однажды я переродилась принцем севера. Том 1 комикс
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  • Категория: Комиксы
  • Артикул: Comics-14380
  • Вес: 520 гр.
  • Издатель: АСТ
  • Размер: 17 x 21,8 см.
  • Количество страниц: 192
  • Год выпуска: 2024
  • Жанр: Приключения, Исекай и Романтика
  • Обложка: Твердый переплет
  • Бумага: Мелованная
  • Автор: RafMilk
  • ISBN: 978-5-17-162079-0
1 690 ₽

Описание

Переродиться в теле сына главной героини романа, который читала перед смертью, – не то, о чем мечтает девочка-подросток.
Хорошо, что это принц, плохо – она знает, что с ним случилось… Поэтому, вместо того чтобы смириться и начать переписывать сюжет в свою пользу, героиня (или уже герой) ищет способ вернуться обратно, в мир с Интернетом, к своим бабушке и дедушке.

RAFMILK – популярная в Сети российская художница. Ее первый вебтун в жанре исекай "Однажды я переродилась принцем севера" скрывает в себе намного больше тайн и секретов, чем кажется на первый взгляд.

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