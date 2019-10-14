Бог сумо

0 отзывов
Бог сумо комикс
30%
255 ₽

Описание

Много веков тому назад, когда борьба сумо еще ходила в пеленках (хотя, в каком-то смысле, она так и не вылезла из них), на японских островах царил жестокий обычай: погребение вместе с усопшими дворянами всех их родных. Простой деревенский скульптор, находя эту традицию негуманной, решает предложить королю более щадящую альтернативу, при которой и боги были бы сыты, и люди целы. Это решение приводит в движение масштабный ход событий, в ходе которого главному герою даже предстоит встретиться с реальным божеством и побороться с непобедимым борцом сумо!

В новой книге Гоша Магер в очередной раз погружает читателя в мир книги детальным рассказом о нравах той эпохи, сопровождая его немыслимым количеством шуток и смехотворнейших сцен. Бытует мнение, что появись этот комикс в древней Японии, он обязательно снабдил бы местные соцсети обилием мемов!

Отзывы и вопросы

A

Рекомендуем

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе скидок, акций и событий!

 

Покупателям

Компания

  • Visa
  • Mastercard
  • МИР
  • ЮKassa
© Аниме интернет-магазин XL Media 2005-2026.
Все права защищены. ООО «ЭксЭл Медиа Ретейл», ИНН 7838099431
190005, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Измайловское, ул. Егорова, д. 26А Литера Б, помещ. 8, 9 (11-Н)