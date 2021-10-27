101 комикс без слов

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101 комикс без слов комикс
30%
  • Категория: Комиксы
  • Артикул: Comics-7974
  • Вес: 195 гр.
  • Издатель: КомФедерация
  • Количество страниц: 104
  • Год выпуска: 2021
  • Обложка: Мягкий переплет
  • Автор: Яковлев Е.
  • ISBN: 978-5-04-158345-3
410 ₽

Описание

Создать комикс без слов, передав идею лишь рисунком — настоящее искусство! Известный художник Евгений Яковлев давно признан профессионалом своего дела, и в сборнике «101 комикс без слов» он вновь доказывает своё мастерство.

Короткие истории, собранные в этом сборнике, изображают самые необычные ситуации, от приключения птичьего яйца до внезапной стычки овечек, прыгающих через забор. 101 стрип, выполненный в фирменном мультяшном стиле Евгения, приподнимут вам настроение даже в самую хмурую осень!

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