Создать комикс без слов, передав идею лишь рисунком — настоящее искусство! Известный художник Евгений Яковлев давно признан профессионалом своего дела, и в сборнике «101 комикс без слов» он вновь доказывает своё мастерство.

Короткие истории, собранные в этом сборнике, изображают самые необычные ситуации, от приключения птичьего яйца до внезапной стычки овечек, прыгающих через забор. 101 стрип, выполненный в фирменном мультяшном стиле Евгения, приподнимут вам настроение даже в самую хмурую осень!