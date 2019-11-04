Гигантская борода, которая была злом

Главный герой живет на острове, где мир делят на «Тут» и «Там». Тут — порядок, законы, ухоженные безбородые граждане, смиренно исполняющие свой долг. Там, за границей острова, — хаос, беззаконие, неизвестность, тьма. Дэйв, главный герой, работает на скучной работе, смысл которой едва понимает, и иногда позволяет себе порисовать для души. Но однажды его жизнь меняется — и в ней появляется неостановимо растущая борода, постепенно захватывающая остров.



Эта книга похожа на смесь книг Роальда Даля и Тима Бертона, смешное и мрачное размышление о жизни, смерти, о том, каково быть не таким, как все. И, конечно, о том, как одна экстравагантная борода может изменить мир.