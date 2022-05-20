Воскресение Рэйчел. Том 1.

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Рэйчел приходит в себя в лесу возле свежей могилы. Она не помнит, кто на нее напал и чем она занималась последние несколько дней. Факты заставляют ее смириться с невероятной правдой: ее убили, но она каким-то образом воскресла. Начав расследование обстоятельств собственной гибели, Рэйчел попадает в круговорот странных событий, связанных с темным прошлым ее родного города Мэнсона.