Воскресение Рэйчел. Том 1.

Рэйчел приходит в себя в лесу возле свежей могилы. Она не помнит, кто на нее напал и чем она занималась последние несколько дней. Факты заставляют ее смириться с невероятной правдой: ее убили, но она каким-то образом воскресла. Начав расследование обстоятельств собственной гибели, Рэйчел попадает в круговорот странных событий, связанных с темным прошлым ее родного города Мэнсона.