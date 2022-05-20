Воскресение Рэйчел. Том 1.

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Воскресение Рэйчел. Том 1. комикс
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  • Rachel Rising. Vol. 1.
  • Категория: Комиксы
  • Артикул: Comics-95
  • Вес: 840 гр.
  • Источник: Rachel Rising
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 27 x 18 см.
  • Количество страниц: 216
  • Год выпуска: 2016
  • Жанр: Ужасы, Мистика и Детектив
  • Обложка: Твердый переплет
  • Автор: Терри Мур
  • ISBN: 978-5-91996-114-7
Воскресение Рэйчел
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
690 ₽
640 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Рэйчел приходит в себя в лесу возле свежей могилы. Она не помнит, кто на нее напал и чем она занималась последние несколько дней. Факты заставляют ее смириться с невероятной правдой: ее убили, но она каким-то образом воскресла. Начав расследование обстоятельств собственной гибели, Рэйчел попадает в круговорот странных событий, связанных с темным прошлым ее родного города Мэнсона.

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