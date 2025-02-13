Воскресение Рэйчел. Том 3.

Внешность может быть обманчива, особенно в Мэнсоне. Маленькие девочки, маленькие собачки, мужья и жены... Кто тут легкая добыча, а кто — роковая ошибка? Рэйчел твердо намерена выяснить это и разыскать человека, отнявшего у нее жизнь. Но самый могущественный из ее союзников может оказаться и самым опасным. Ночь грядет, и, чтобы добраться до правды, Рэйчел придется столкнуться со своими самыми темными страхами.