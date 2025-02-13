Воскресение Рэйчел. Том 3.

1 отзыв
Воскресение Рэйчел. Том 3. комикс
7%
  • Rachel Rising. Vol. 3.
  • Категория: Комиксы
  • Артикул: Comics-8995
  • Вес: 840 гр.
  • Источник: Rachel Rising
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 27 x 18 см.
  • Количество страниц: 216
  • Год выпуска: 2022
  • Жанр: Ужасы, Мистика и Детектив
  • Обложка: Твердый переплет
  • Автор: Терри Мур
  • ISBN: 978-5-91996-384-4
  • Дата выхода: Август 2022
Воскресение Рэйчел
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
690 ₽
640 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Внешность может быть обманчива, особенно в Мэнсоне. Маленькие девочки, маленькие собачки, мужья и жены... Кто тут легкая добыча, а кто — роковая ошибка? Рэйчел твердо намерена выяснить это и разыскать человека, отнявшего у нее жизнь. Но самый могущественный из ее союзников может оказаться и самым опасным. Ночь грядет, и, чтобы добраться до правды, Рэйчел придется столкнуться со своими самыми темными страхами.

Отзывы и вопросы

A

А

Надеюсь, хотя бы этот комикс будет издан до конца.

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