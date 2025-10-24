Сборник «Назад Нельзя» состоит из двух независимых историй, которые рассказывают как о настоящем, так и прошлом, и раскрывают драконий лор.



Первый сюжет — «Искра жизни». Оборвать связь с прошлым — не всегда просто, но чтобы построить нечто новое, нужно выйти из зоны комфорта. Главные герои решают разногласия и строят империю, вместе они преодолевают трудности, которыми встречает их безжизненная опасная земля.



Второй сюжет, «Код эмпатии», расскажет о становлении главного героя — воздушного дракона Лу. Каким станет ребенок, которого с детства окружали машины и искусственный интеллект? Какой вызов бросает общество, избалованное благами цивилизации?



Ответы уже ждут вас в комиксе-перевёртыше «Назад Нельзя»!