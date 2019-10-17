Капитан Марвел Том 2. На Стиле

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Капитан Марвел Том 2. На Стиле комикс
39%
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Описание

Не успела Кэрол Дэнверс вернуться на свой корабль «Гаррисон», как тут же попала в новую передрягу: Реактивный Енот из Стражей Галактики раструбил всем, что кошка Чуи — на самом деле никакая не кошка, а представительница редкого инопланетного вида под названием флёркен. Теперь Кэрол и Ракете придётся отложить в сторону все разногласия и спасти не только Чуи, но и её потомство!Тем временем на корабль Капитана Марвел попадает Лайла Чени — рок-звезда и по совместительству мутант со способностью к телепортации. А также Кэрол получает письма с Земли от своих друзей и близких, из которых узнаёт о том, как один враг из её прошлого попытался отомстить!

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