Путешествие к центру Земли. (По произведению Жюля Верна)

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Путешествие к центру Земли. (По произведению Жюля Верна) комикс
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  • Категория: Комиксы
  • Артикул: Comics-4477
  • Вес: 705 гр.
  • Источник: Путешествие к центру земли
  • Издатель: Белая ворона
  • Количество страниц: 112
  • Жанр: Приключения
  • Автор: Маттео Бертон
1 360 ₽

Описание

Выпав из рукописи и грациозно порхнув, клочок пергамента опустился на пол кабинета Отто Лиденброка. Можно было рассмотреть таинственные знаки, начертанные поперечными строчками. Профессор Лиденброк и его племянник Аксель взялись за дело и разгадали послание:
«Спустись в кратер Екуль Снайфедльс, который тень Скартариса ласкает перед июльскими календами, отважный странник, и ты достигнешь центра Земли. Это я совершил. Арне Сакнуссем»».

Нельзя терять ни минуты. Герои отправятся в Исландию и совершат полное опасностей путешествие к центру Земли. Художник Маттео Бертон пересказал всемирно известное произведение Жюля Верна в виде графического романа.

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