Путешествие к центру Земли. (По произведению Жюля Верна)

Выпав из рукописи и грациозно порхнув, клочок пергамента опустился на пол кабинета Отто Лиденброка. Можно было рассмотреть таинственные знаки, начертанные поперечными строчками. Профессор Лиденброк и его племянник Аксель взялись за дело и разгадали послание:

«Спустись в кратер Екуль Снайфедльс, который тень Скартариса ласкает перед июльскими календами, отважный странник, и ты достигнешь центра Земли. Это я совершил. Арне Сакнуссем»».



Нельзя терять ни минуты. Герои отправятся в Исландию и совершат полное опасностей путешествие к центру Земли. Художник Маттео Бертон пересказал всемирно известное произведение Жюля Верна в виде графического романа.